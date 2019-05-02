Айнтрахт 1:1 Челси: события матча (Видео)

Сегодня, 2 мая, во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Франкфурт" состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2018/19 Айнтрахт - Челси. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени, а в прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". Рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов игры.
Текстовая онлайн-трансляция матча
Айнтрахт 1:1 Челси
Голы: Йович 23' - Педро 45'
Предупреждения: Хасебе 58', Фернандес 61' - Кристенсен 19'
Обзор матча:
Матч окончен!
90+4' - Жиру оказался в офсайде.
90+2' - Замена у Айнтрахта: Виллемс меняет Гачиновича.
5 минут добавлено к матчу.
86' - Опасно! Канте ошибся с передачей назад, мяч отскочил к Пасьенсии, но его удар заблокировал Давид Луис.
85' - Опасно! Абрахам пробил головой после поджачи с углового - чуть выше ворот.
82' - Замена у гостей: Ковачич меняет Лофтуса-Чика.
81' - Опасно! Пасьенсия не попал по мячу после идеального прострела с правого фланга.
77' - Опасно! Давид Луис пробил головой - Трапп поймал мяч.
74' - Опасно! Трапп выручает после удара Лофтуса-Чика, Азар был первым на добивании, но попал в защитника.
73' - Замена у хозяев: Пасьенсия меняет Фернандеса.
72' - Жиру пробил с метров 20-и мимо ворот.
66' - Жиру упал в чужой штрафной - арбитр молчит.
62' - Замена у Челси: Виллиана меняет Азар.
61' - Фернандес нарушил правила.
59' - Перекладина! Давид Луис со штрафного пробил в каркас ворот. Трапп дотянулся до мяча и будет угловой.
58' - Хасебе сбивает Виллина вблизи своей штрафной - предупреждение.
57' - Виллиан пробил с метров 15-и- Трапп поймал мяч.
54' - Опасно! Лофтус-Чик пробил сходу с метров 10-и - выше ворот.
51' - Игра возобновлена, все футболисты - в порядке.
49' - Роде и Жоржиньо столкнулись в центре поля, требуется помощь медиков.
46' - Йович забежал в офсайд.
Начался второй тайм!
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
1 минута добавлена к первому тайму.
Видео гола Педро:
45' - Гол! Педро сравнивает счет ударом с метров 13-и.
42' - Лофтус-Чик пробил мимо ворот.
38' - Жиру нарушил правила в атаке.
35' - Футболисты Челси захватили инициативу, игра идет на половине поля хозяев.
27' - Педро пробил с метров 20-и - рядом со штангой.
Видео гола Йовича:
23' - Гол! Йович красиво забивает головой после подачи с левого фланга от Костича.
21' - Опасно! Абрахам пробил сходу после подачи со штрафного - чуть выше ворот.
19' - Роде досталось от Кристенсена - предупреждение для игрока гостей.
18' - Кепа поймал мяч после прострела с правого фланга.
16' - Канте заблокировал дальний удар Костича.
13' - Костич пытался пробить слету, но промазал по мячу.
10' - Прострел Эмерсона с левого фланга блокирован.
6' - Хозяева немного выровняли игру после стартового натиска лондонцев.
2' - Прострел Виллиана с правого фланга заблокирован.
Матч начался!
Составы команд:
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.
Unsere Aufstellung für #SGECHE! #SGEuropa #12gegen11 pic.twitter.com/b6RkZXSn7q
— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2 мая 2019 г.
Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.
The team sheets are in!
Here's how we line up against Eintracht Frankfurt this evening. #FRACHE pic.twitter.com/cjjR0Vt5er
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 мая 2019 г.
Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.
В 1/4 финала Айнтрахт преодолел Бенфику благодаря правилу выездного гола. Челси, в свою очередь, без проблем прошел Славию. Победитель этого полуфинала в финале турнира встретится с победителем пары Арсенал/Валенсия. Отметим, что в 1/16 финала ЛЕ франкфуртцы остановили донецкий Шахтер.