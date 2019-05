Айнтрахт 1:1 Челси: события матча (Видео)

Сегодня, 2 мая, во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Франкфурт" состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2018/19 Айнтрахт - Челси. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени, а в прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". Рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов игры.

Айнтрахт 1:1 Челси

Голы: Йович 23' - Педро 45'

Предупреждения: Хасебе 58', Фернандес 61' - Кристенсен 19'

Матч окончен!

90+4' - Жиру оказался в офсайде.

90+2' - Замена у Айнтрахта: Виллемс меняет Гачиновича.

5 минут добавлено к матчу.

86' - Опасно! Канте ошибся с передачей назад, мяч отскочил к Пасьенсии, но его удар заблокировал Давид Луис.

85' - Опасно! Абрахам пробил головой после поджачи с углового - чуть выше ворот.

82' - Замена у гостей: Ковачич меняет Лофтуса-Чика.

81' - Опасно! Пасьенсия не попал по мячу после идеального прострела с правого фланга.

77' - Опасно! Давид Луис пробил головой - Трапп поймал мяч.

74' - Опасно! Трапп выручает после удара Лофтуса-Чика, Азар был первым на добивании, но попал в защитника.

73' - Замена у хозяев: Пасьенсия меняет Фернандеса.

72' - Жиру пробил с метров 20-и мимо ворот.

66' - Жиру упал в чужой штрафной - арбитр молчит.

62' - Замена у Челси: Виллиана меняет Азар.

61' - Фернандес нарушил правила.

59' - Перекладина! Давид Луис со штрафного пробил в каркас ворот. Трапп дотянулся до мяча и будет угловой.

58' - Хасебе сбивает Виллина вблизи своей штрафной - предупреждение.

57' - Виллиан пробил с метров 15-и- Трапп поймал мяч.

54' - Опасно! Лофтус-Чик пробил сходу с метров 10-и - выше ворот.

51' - Игра возобновлена, все футболисты - в порядке.

49' - Роде и Жоржиньо столкнулись в центре поля, требуется помощь медиков.

46' - Йович забежал в офсайд.

Начался второй тайм!

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к первому тайму.

45' - Гол! Педро сравнивает счет ударом с метров 13-и.

42' - Лофтус-Чик пробил мимо ворот.

38' - Жиру нарушил правила в атаке.

35' - Футболисты Челси захватили инициативу, игра идет на половине поля хозяев.

27' - Педро пробил с метров 20-и - рядом со штангой.

23' - Гол! Йович красиво забивает головой после подачи с левого фланга от Костича.

21' - Опасно! Абрахам пробил сходу после подачи со штрафного - чуть выше ворот.

19' - Роде досталось от Кристенсена - предупреждение для игрока гостей.

18' - Кепа поймал мяч после прострела с правого фланга.

16' - Канте заблокировал дальний удар Костича.

13' - Костич пытался пробить слету, но промазал по мячу.

10' - Прострел Эмерсона с левого фланга блокирован.

6' - Хозяева немного выровняли игру после стартового натиска лондонцев.

2' - Прострел Виллиана с правого фланга заблокирован.

Матч начался!

Составы команд:

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.

Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.

