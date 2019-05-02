Айнтрахт - Челси: стартовые составы на матч 2.05.2019

Новости спорта: Тренерские штабы "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне и лондонского "Челси" определились с составами на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.