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Айнтрахт - Челси: стартовые составы на матч 2.05.2019

Айнтрахт - Челси: стартовые составы на матч 2.05.2019
21:25 Чт, 2 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Тренерские штабы "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне и лондонского "Челси" определились с составами на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.

Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.

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"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Эмерсон, Луис, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик, Жиру, Педро, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.

Матч "Айнтрахт" — "Челси" состоится сегодня, 2 мая, во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Коммерцбанк-Арена" и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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