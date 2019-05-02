Айнтрахт - Челси: стартовые составы на матч 2.05.2019

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.
Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Эмерсон, Луис, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик, Жиру, Педро, Виллиан.
Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.
Матч "Айнтрахт" — "Челси" состоится сегодня, 2 мая, во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Коммерцбанк-Арена" и начнётся в 22:00 по киевскому времени.