В Украине покажут матчи сборной Украины на молодежном ЧМ-2019

Новости спорта: Украинские футболисты на молодежном ЧМ стартуют 24 мая матчем против США.

Матчи молодежной сборной Украины, которая будет играть на чемпионате мира U-20 в Польше, будет транслировать телеканал «UA:Перший». Об этом сообщает «Динамомания».

Команда Александра Петракова сыграет в группе D. Соперниками украинцев будут Катар, Нигерия и США. Стартует Украина матчем против США 24 мая в городе Бельско-Бяла, 27 мая украинцы сыграют с Катаром (Тыхы), а в заключительном поединке - 30 мая с Нигерией (Бельско-Бяла).

Чемпионат мира-2019 среди игроков до 20 лет пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня 2019 года. В 1/8 финала выйдут первые и вторые места своих групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.