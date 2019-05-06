Президент Барселоны: Есть отличные игроки, но Месси в другом измерении

Лионель Месси считается главным претендентом на получение Золотого мяча по итогам этого года, но президент Барселоны имеет на этот счет свое мнение.
"Я бы не дал Золотой мяч Месси", — шутит Бартомеу. — "Сейчас он за пределами этого всего. Есть отличные игроки, но он в другом измерении"
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу в интервью Guardian ответил на вопрос журналиста о нововведениях на Камп Ноу после его реконструкции. Будет ли на стадионе не только статуя Ласло Кубалы — третьего лучшего бомбардира в истории клуба, но и статуя Месси.
"Нет, их будет сразу десять", — сказал Бартомеу.