Шансы на переход Погба в Реал увеличились

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба ближайшим летом может стать игроком мадридского Реала.

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде не сумел обыграть Хаддерсфилд (1:1) и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По информации Marca, данное событие может поспособствовать тому, что Реал сумеет заполучить Поля Погба.

В частности, из-за непопадания в ЛЧ контракт Погба, по слухам, будет урезан на 25%, а также это затронет других звезд Манчестер Юнайтед.

Кроме того, французский хавбек заинтересован в переходе в мадридский коллектив и хочет выступать в Лиге чемпионов.