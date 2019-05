Названы претенденты на звание лучшего игрока ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Завершились ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, в которых Ливерпуль и Тоттенхэм совершили прекрасные камбэки в матчах против Барселоны и Аякса соответственно.

Ничего удивительного нет в том, что именно представители этих команд стали претендентами на звание лучшего игрока недели.

Who are you voting Player of the Week?



Georginio Wijnaldum: LIVERPOOL v Barcelona

Trent Alexander-Arnold: LIVERPOOL v Barcelona

Lucas Moura: Ajax v TOTTENHAM

Moussa Sissoko: Ajax v TOTTENHAM#UCL | @FTBSantander

