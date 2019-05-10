Федецкий рассказал, почему был отправлен в дубль Карпат

Новости спорта: Экс-футболист сборной Украины Артем Ферецкий заявил, что был отправлен в дубль "Карпат" из-за Смалийчука.

Защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал, почему вернулся в общую группу первой команды.

«Ну куда я могу уйти из этой команды? Я верил, что со временем вернусь в основу. То, что я был в дубле, было желанием одного человека – Смалийчука. Кто бы что ему не говорил, он свое мнение не менял.

Слава Богу, я вернулся, рад всех видеть. Работа закипела. Готов на 200%, хоть и дубль, но тренировки хорошие. В футболе я еще не сказал последнего слова, всегда профессионально к себе относился.

Все зависит от тренера. Готов помогать команде в любой роли, ведь «Карпаты» для меня не пустой звук», – сказал Федецкий.

Напомним, Олег Смалийчук покинул должность вице-президента клуба, его место занял Ростислав Ящишин.