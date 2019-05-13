Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуринью в АПЛ

Новости спорта: На счету наставника Ман Сити 26 тренерских трофеев.

Манчестер Сити стал чемпионом Англии сезона-2018/19. В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы обыграла Брайтон (4:1). "Горожане" в итоге набрали 98 очков и опередили Ливерпуль, который по итогам сезона заработал 97 очков.

Таким образом, Ман Сити защитил титул, добытый в сезоне-2017/18. Гвардиола стал всего третьим тренером в истории АПЛ, который смог выиграть чемпионство как минимум два года подряд.

Ранее это удавалось Алексу Фергюсону с Манчестер Юнайтед (4 раза) и Жозе Моуринью с Челси. Отметим, что Фергюсон с 2007 по 2009 год брал чемпионский титул три раза подряд.

Добавим, что восьмой раз в истории золото АПЛ разыграли в последнем туре. Трижды в этих ситуациях первое место занимал именно Ман Сити.

Ранее сообщалось, Гвардиола запретил персоналу Ман Сити следить за матчем Ливерпуля.