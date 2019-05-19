Реал завершил сезон домашним поражением

Новости спорта: В матче 38-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Бетису" из Севильи со счётом 0:2.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко, ему ассистировали Теодоро Собрино Маган и Иньиго Прието Лопес де Серайн.

Счёт был открыт на 61-й минуте — автором гола стал Лоренсо Морон, ассистировал ему Андреас Гуардадо. На 75-й минуте преимущество севильянского клуба увеличил Хесе Родригес с голевой передачи Эктора Фирпо.

"Бетис", набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Реал" (68 очков) завершает сезон на третьем месте, и в следующем сезоне "сливочные" сыграют в Лиге чемпионов.