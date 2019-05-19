Львов минимально обыграл Александрию (Видео)

Гол Педро принес львовянам три очка в матче против команды Шарана (1:0).
Александрия - Львов 0:1
Гол: Педро, 59.
Видео гола:
Александрия: Панькив — Пашаев, Бухал, Бабогло, Стецьков — Гречишкин, Банада — Шастал (Дедечко, 76), Задерака (Пономарь, 60), Лучкевич (Протасов, 52) — Ситало.
ФК Львов: Бандура — Парамонов, Адамюк, Насонов, Приймак — Борзенко, Мартан — Пернамбуко (Висенте, 80), Педро (Шина, 70), Алваро (Кадина, 90) — Бруно.
Предупреждения: Бабогло, Банада — Насонов, Педро, Бруно, Пернамбуко.