В Украине покажут матчи ЧМ-2019 с участием сборной Украины-U20

Сборная Украины U-20 является одним из участников будущего мундиаля. Транслировать чемпионат будет телеканал “UA:Перший”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Расписание трансляций матчей сборной Украины U-20:
24 мая. Украина — США. 21.30
27 мая. Катар — Украина. 19.00
30 мая. Нигерия — Украина. 21.30
Комментировать игры будут известные футбольные комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок, комментаторы Общественного, Вадим Шевякин и Владислав Шалота, а также работник Общественного радио Вадим Власенко.