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В Украине покажут матчи ЧМ-2019 с участием сборной Украины-U20

В Украине покажут матчи ЧМ-2019 с участием сборной Украины-U20
23:55 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: С 23 мая по 15 июня в Польше будет проходить чемпионат мира по футболу среди сборных U-20.

Сборная Украины U-20 является одним из участников будущего мундиаля. Транслировать чемпионат будет телеканал “UA:Перший”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Расписание трансляций матчей сборной Украины U-20:

Сборная Украины U-20 провела встречу с арбитрами и представителями ФИФА

24 мая. Украина — США. 21.30

27 мая. Катар — Украина. 19.00

30 мая. Нигерия — Украина. 21.30

Комментировать игры будут известные футбольные комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок, комментаторы Общественного, Вадим Шевякин и Владислав Шалота, а также работник Общественного радио Вадим Власенко.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20.
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