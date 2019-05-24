Неймар полетел в Бразилию без разрешения Тухеля

Новости спорта: Тренер не освобождал игрока от тренировок.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отправился на родину, досрочно завершив сезон. Форвард получил дисквалификацию, поэтому не сможет помочь паржанам заключительном матче сезона против Реймса.

При этом наставник ПСЖ Томас Тухель не давал разрешение бразильцу покидать расположение команды.

"Неймар освобожден от тренировок, но не мной. Это решение принималось не на спортивном уровне"- цитирует Тухеля Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Неймар провел ночь с Рианной вместо поездки на церемонию награждения Лиги 1.