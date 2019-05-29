Рауль возглавил резервную команду Реала

Новости спорта: Ранее Рауль работал с юношеской командой "Королевского Клуба".

Новоиспеченным главным тренером Кастильи (резервная команда мадридского Реала) стал легендарный капитан и нападающий столичного клуба Рауль Гонсалес Бланко.

Под его руководством Реал U-18 выиграл чемпионат Испании. Отметим, что до этого Кастилью тренировал Хосе Мануэль Диас.

Рауль за 16 лет (1994-2010) в Реале стал рекордсменом по количеству матчей за клуб (741) и вторым по количеству голов (323). После чего испанец перешел в Шальке. За гельзинкирхенскую команду он отыграл 110 поединков и отметился в ворота противников 43 раза.