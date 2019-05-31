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Динамо (U-19) завоевало "золото" юношеского чемпионата Украины

Динамо (U-19) завоевало "золото" юношеского чемпионата Украины
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Команда оторвалась на 1 пункт от Шахтера.

Киевское Динамо завоевала пятый титул чемпиона Украины среди команд U-19.

В завершающем туре "бело-синие" разгромили Львов со счетом 4:0 и сохранили разрыва от донецкого Шахтера в 1 балл.

На третьем месте расположилась другая львовская команда - Карпаты, которые отстали от первой строчки на 24 очка.

Турнирная таблица

1. Динамо – 71 очко

2. Шахтер – 70 очков

3. Карпаты – 47 очков

Интересно, что это всего лишь седьмой чемпионат среди команд до 19 лет.

Таким образом, в сезоне-2019/20 Динамо сыграет в Юношеской лиге УЕФА, куда она квалифицировалась через Путь чемпионов.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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