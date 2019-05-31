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Пятница, 31.05.2019
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Льорис: Лучшая возможность насладиться матчем - это выиграть его

Льорис: Лучшая возможность насладиться матчем - это выиграть его
21:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Капитан и голкипер Тоттенхэма Уго Льорис в преддверии финала Лиги чемпионов поделился своими впечатлениями от исторического для клуба события.

Также француз уверил, что команда настраивается только на победу.

"Нам нужен наш каждый игрок. У нас в команде хороший сплав из молодежи и опытных игроков. Молодым просто надо следовать за лидерами: за тренером и его помощниками, а потом и за ведущими игроками".

"Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем — это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить".

"Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в Тоттенхэме. Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы".

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"Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное — впереди".

"Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень".

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Уго Льорис, Футбол, Новости футбола.
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