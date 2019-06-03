Ливерпуль хочет продлить контракт с Клоппом на длительный срок

Новости спорта: Английский Ливерпуль сделает попытку продлить контракт с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

"Юрген Клопп по контракту в Ливерпуле до 2022 года. Однако американская компания Fenway Sports Group, которая владеет правами на клуб хочет продлить контракт со специалистом. Об этом сообщает The Guardian.

Пока не известна дата, до которой стороны продлят соглашение, однако, зарплата Клоппа точно станет выше. На данный момент он зарабатывает семь миллионов фунтов в год", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Ливерпуль под руководством Клоппа стал серебряным призером АПЛ, и выиграл кубок Лиги Чемпионов.