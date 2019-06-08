Травма Попова: известны подробности и сроки восстановления

Новости спорта: Денис Попов в рамках победного матча с Колумбией в четвертьфинале чемпионата мира травмировал ногу.

Оборонец национальной команды Украины U-20 Денис Попов в рамках победного матча с Колумбией в четвертьфинале чемпионата мира травмировал ногу на 86-й минуте.

20-летний прошел осмотр врачей и процедуру рентгена и результаты оказались лучше, чем ожидались. Защитник киевского Динамо получил растяжение связок голеностопа, хотя по предварительным оценкам ожидался перелом.

Сроки восстановления Дениса остаются неизвестными, но, вероятнее всего, полуфинальный поединок против Италии он пропустит.

На этом ЧМ Попов провел 5 матчей и забил 3 гола.