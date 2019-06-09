Роналду совершил трогательный поступок перед финалом Лиги наций (Видео)

Новости спорта: Криштиану Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией.

Игрок туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил добрый поступок, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика.

Футболисты португальской национальной команды отправлялись в отель на автобусе после проведённой тренировки. По дороге Роналду заметил на улице мальчика, стоящего у дороги с плакатом, на котором было написано "Криштиану Роналду, обними меня". Футболист попросил водителя остановиться, позвал мальчика внутрь автобуса и сделал с ним совместную фотографию.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.

11-летний болельщик, которого зовут Эдуардо, болеет лейкемией.