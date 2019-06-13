Пятов назвал матч с Сербией лучшим в футболке национальной сборной

Новости спорта: Андрей Пятов проанализировал причины разгромной победы сборной Украины над Сербией (5:0) в отборе на Евро-2020.

«Наверное, встреча с Сербией на первом месте среди моих матчей за сборную Украины. Мне просто нравится, когда команда играет. Многие специалисты отмечали нашу слаженную игру. Я, как непосредственный участник матча, наслаждался действиями своих партнеров.

У нас техничные и быстрые игроки, которые хорошо разворачивались, находили свободные зоны, отлично оборонялись.

Здесь все получилось в комплексе. Перед такой аудиторией нельзя играть с неполной отдачей. Кстати, пользуясь случаем, хотел поблагодарить фанов, заполнявших «Арену Львов», низкий им поклон за великолепную поддержку сборной Украины».