Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне

Новости спорта: По результатам голосования, большинство фанатов Реала хотят, чтобы украинец не оставался в аренде.

Испанское издание Marca на своем сайте проводит голосование среди болельщиков Реала относительно того, хотят ли они, чтобы украинский голкипер Андрей Лунин не оставался в аренде на следующий сезон.

Согласно результатам, фанаты хотят видеть Лунина в стане "сливочных", проголосовавших за это оказалось 55% (на момент публикации).

Ранее тренер голкиперов Леганеса, за который в данный момент выступает Лунин, рассказал, что решение о том, где будет играть украинец в следующем сезоне зависит только от Реала. Позже появилась информация о том, что Лунина оставят в Реале, в сына Зидана отдадут в аренду.