Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне

Испанское издание Marca на своем сайте проводит голосование среди болельщиков Реала относительно того, хотят ли они, чтобы украинский голкипер Андрей Лунин не оставался в аренде на следующий сезон.
Согласно результатам, фанаты хотят видеть Лунина в стане "сливочных", проголосовавших за это оказалось 55% (на момент публикации).
Ранее тренер голкиперов Леганеса, за который в данный момент выступает Лунин, рассказал, что решение о том, где будет играть украинец в следующем сезоне зависит только от Реала. Позже появилась информация о том, что Лунина оставят в Реале, в сына Зидана отдадут в аренду.