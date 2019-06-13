Сборная Беларуси по футболу осталась без главного тренера

Новости спорта: Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко покинул свой пост.

По итогам сегодняшней встречи руководства ассоциации "Белорусская федерация футбола“ (АБФФ) с Криушенко было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон, сообщает официалый сайт ассоциации.

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ: "Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию".

55-летний специалист тренировал сборную с 2017 года. В отборе на Евро-2020 Беларусь пока не набрала ни одного очка в группе с Германией, Северной Ирландией, Голландией и Эстонией.

Сборную Беларуси также покидают помощники главного тренера Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.