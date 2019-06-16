Защитник сборной Украины (U-20) Попов рассказал о планах на сезон

Новости спорта: Молодой защитник Динамо Денис Попов после триумфа на ЧМ-2019 готов к борьбе за стартовый состав команды Хацкевича.

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов прокомментировал победу своей команды над Южной Кореей в финале Чемпионата мира.

20-летний центрбек был одним из лидеров "желто-синих" на турнире, однако пропустил решающий матч мундиаля из-за дисквалификации.

– Если я скажу, что сегодня для тебя был самый сложный матч на турнире, это будет правдой?

– Если честно, то да. Никогда не наблюдал с трибун за своей командой в таком матче. Все было очень эмоционально, я сильно переживал. За весь турнир для меня это был самый тяжелый матч. Хотя я в нем и не участвовал.

– Какие были чувства, когда команда пропустила первый мяч?

– Очень жаркая погода, было видно, что ребята чуть-чуть поплыли, но потом собрались духом. Я все равно верил и знал, что мы победим.

– Какие твои карьерные цели – закрепиться в новом сезоне в "Динамо" или смотришь в сторону Европы тоже?

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Хочу играть за свой родной клуб – "Динамо". Добыть место в составе и радовать болельщиков своей игрой, – сказал Попов.