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Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира

Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира
10:33 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Команда Александра Петракова неожиданно для болельщиков выиграла Чемпионат мира среди команд U-20.

Один из тренеров молодежной сборной Украины Василий Кардаш поделился впечатлениями после победы "сине-желтых" на мировом первенстве.

— Недавно молодежная сборная Украины наконец выиграла турнир Валерия Лобановского, сборная U-20 стала чемпионом мира. Украинский футбол поднимается?

— Если будет стабильность в результатах, то об этом можно будет говорить. Последний подобный триумф украинского футбола был в 2009 году. Теперь хочется верить, что победа команды Александра Петракова не станет сиюминутным успехом. У отечественного футбола есть отличная перспектива к росту.

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— Перед чемпионатом мира могли предположить, что он закончится именно так?

— Думаю, что даже самые большие оптимисты не могли предположить подобной развязки чемпионата мира. В фаворитах, как всегда, были французы, итальянцы, португальцы, аргентинцы. Но футбол и интересен неожиданностями, последняя из которых стала очень приятной для украинцев.

— Какой фактор был основополагающим в победе сине-желтых на мундиале?

— Прежде всего настрой. Но как не трудно заметить, команда Александра Петракова набирала обороты по ходу самого турнира. Первые матчи были невыразительными, но они были важны с точки зрения результата. Тем самым приобреталась уверенность.

Историческая победа сборной Украины (U-20) на ЧМ-2019 (Фото)

А если отмотать время назад, то наставнику за пять лет работы с этими футболистами, удалось создать великолепную команду.

— Гол, пропущенный в дебюте поединка, мог сломать сине-желтых?

— Мне понравилось, как коллектив среагировал на эту ситуацию. Украинцам не понадобилось много времени, что перестроится и взять нити игры в свои руки. Да, при счете 2:1 был неприятный момент у наших ворот, когда выручил Лунин, но в целом победа сине-желтых даже не обсуждается.

— Итог какого матча в исполнении сборной Украины был для вас самым важным?

— На мой взгляд, первого на турнире, с американцами. Мы обыграли сильного соперника, и именно это дало толчок в уверенности, о чем я говорил выше.

— Какова ваша тройка лучших футболистов сборной Украины на чемпионате мира?

— Я полностью соглашусь с Александром Петраковым, который выделяет всю команду. В каждом матче был игрок, и не один, который мог взять на себя инициативу, повести за собой партнеров. Заслуженно получил приз лучшему вратарю турнира Андрей Лунин. Мне очень понравилась пара защитников Бондарь—Попов. В начале турнира не все получалось у Супряги, но Владислав выдал игру в самый нужный момент и тем самым компенсировал все свои шероховатости в игре. Хорошо, что выбор тренерского штаба пал на более молодого Даниила Сикана, который провел отличный для себя турнир. В тоже время Булеца, как, кстати, и Попов, забивал очень важные мячи для команды. Хороши в подыгрыше были Цитаишвили и Конопля. Я уже назвал больше половины состава. Могу и дальше продолжать. Поэтому, опять же, это говорит и силе командного духа у этого коллектива. Каждый дополняет каждого.

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— Теперь в молодежной сборной конкуренция заметно прибавится?

— Без сомнения. Но это, как говорят, приятная головная боль (улыбается). Верю, что молодежка со многими этими футболистами сборной U-20, станет еще сильнее. Хочу только пожелать этим ребятам не раствориться во взрослом футболе, а ведь многим из них уже пора стучаться в основу своих клубов. И очень важно, когда на игроков пойдет спрос, чтобы они не потеряли голову…

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Сборная Украины, Василий Кардаш, U-20, ЧМ-2019, Сборная U-20.
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