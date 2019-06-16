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Аталанта готовит €17 млн за Малиновского

Аталанта готовит €17 млн за Малиновского
12:37 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Итальянская Аталанта увеличивает предложение за украинского хавбека Генка Руслана Малиновского.

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский все ближе к переезду в Серию А, где его в своих рядах хочет видеть Аталанта, сообщает Calciomercato.it.

Согласно новой информации, предложение Бергамасков составляет уже 17 миллионов евро и Аталанта находится в шаге от покупки украинца.

Новое предложение уже ближе к запросам Генка. Аталанта предлагала за хавбека сборной Украины 12 миллионов евро, однако Генк намерен выручить за его трансфер не меньше 20 миллионов.

Ранее сообщалось, полузащитник "Генка" Руслан Малиновский и форвард "Севильи" Луис Мюриель - первоочередные трансферные цели клуба итальянской Серии А - "Аталанты".

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с Генком, Действующее же соглашение игрока с клубом действует еще один сезон.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, ФК Генк, Руслан Малиновский.
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