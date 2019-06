Перуанские игроки упустили за 8 секунд 5 возможностей отправить мяч в ворота (Видео)

Сборная Перу не сумела забить Венесуэле в стартовом своем матче на Копа Америка (0:0), хотя имела для этого отличную возможность.

На 75-й минуте матча Венесуэла осталась в меньшинстве, а спустя минуту игроки Перу обязаны были открывать счет, но упустили пять возможность забить за 8 секунд.

That save from Wuilker Faríñez. Reacts quickly once he realises the initial shot is going across goal, then scampers across to somehow make the save on the line. Also saves the offside follow-up for good measure. pic.twitter.com/stahOQLnwC

— James Nalton (@JDNalton) 15 июня 2019 г.