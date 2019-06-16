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Перуанские игроки упустили за 8 секунд 5 возможностей отправить мяч в ворота (Видео)

Перуанские игроки упустили за 8 секунд 5 возможностей отправить мяч в ворота (Видео)
12:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В большинстве футболисты Перу не сумели хотя бы раз забить Венесуэле.

Сборная Перу не сумела забить Венесуэле в стартовом своем матче на Копа Америка (0:0), хотя имела для этого отличную возможность.

На 75-й минуте матча Венесуэла осталась в меньшинстве, а спустя минуту игроки Перу обязаны были открывать счет, но упустили пять возможность забить за 8 секунд.

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Сперва Джефферсон Фарфан пробил по воротам, но мяч полетел вдоль их, дальше Паоло Геррейро пробил в голкипера Венесуэлы Вилькера Фариньеса. У третьего набежавшего футболиста Перу мяч из-под ног выбил защитник. После этого Ренато Тапиа выстрелил издали, но мяч застрял в ногах игроков в штрафной. Ну и наконец Геррейро снова попал в Фариньеса, его партнер же угодил в штангу.

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Футбол, Видео, Сборная Перу, Новости футбола, Копа Америка-2019.
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