Манчестер Сити продолжает попытки покупки форварда Бенфики

Новости спорта: Форвард может остаться в «Бенфике» еще на год в аренде.

Английский «Манчестер Сити» продолжает работать над трансфером форварда «Бенфики» Жоау Фелиша. По информации источника, «горожане» уже сделали новое предложение по 19-летнему нападающему.

Чемпион Англии предлагает лиссабонцам всё те же 120 млн евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, но готов оставить футболиста в нынешнем клубе ещё на год в аренде.

В минувшем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен подписать Фелиша.