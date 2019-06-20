Александрия проведет контрольные матчи с именитыми соперниками

Новости спорта: Команда Владимира Шарана вышла из отпуска и начала подготовку к следующему сезону.

Вскоре Александрия отправится на сбор в Нидерланды, где проведет пять контрольных матчей.

26 июня первым соперником станет команда ФК Юрдинген (Германия). 28 июня александрийцы встречаются с бельгийским Андерлехтом. 29 июня запланирована встреча с АЗ Алкмар. Соперник в четвертом поединке, запланированном на 3 июля, уточняется. Серия спаррингов завершится 6 июля игрой против бельгийского Стандарда.

Кстати, ранее сообщалось, что в Александрию перешли защитник Карпат Денис Мирошниченко, форвард Десны Денис Безбородько и Максим Третьяков из словацкого клуба ДАК-1904. Бронзовый призер укрепляется перед стартом в Лиге Европы.