Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную рыночную стоимость футболистов украинского чемпионата.
Самым дорогим футболистом УПЛ стал вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который теперь оценивается в 20 млн евро (+7 млн). Второе место занимает левый защитник "Шахтера" Исмаили (19 млн), замыкает тройку зимний новичок "горняков" Тете (15 млн).
В первой десятке 3 игрока "Динамо" и 7 футболистов "Шахтера". Особо стоит отметить прогресс Виталия Миколенко, трансферная стоимость которого увеличилась в три раза.