Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt

Новости спорта: Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом украинского чемпионата

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную рыночную стоимость футболистов украинского чемпионата.

Самым дорогим футболистом УПЛ стал вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который теперь оценивается в 20 млн евро (+7 млн). Второе место занимает левый защитник "Шахтера" Исмаили (19 млн), замыкает тройку зимний новичок "горняков" Тете (15 млн).

В первой десятке 3 игрока "Динамо" и 7 футболистов "Шахтера". Особо стоит отметить прогресс Виталия Миколенко, трансферная стоимость которого увеличилась в три раза.