"По стопам Зидана": Рауль возглавил резервную команду Реала

41-летний испанец будет руководить "Кастильей" в сезоне-2019/20. Ранее специалист возглавлял молодёжную команду "сливочных".
В следующей кампании "Кастилья" будет выступать в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании.
@RaulGonzalez dirigirá al #RMCastilla la temporada 2019-2020.
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— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) 20 июня 2019 г.
Рауль провёл почти всю карьеру профессионального футболиста в "Реале", за который он выступал с 1994 по 2010 год. После ухода из мадридского клуба надающий играл за "Шальке-04", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". Испанец завершил карьеру в 2015 году.