"По стопам Зидана": Рауль возглавил резервную команду Реала

Новости спорта: Мадридский "Реал" объявил о назначении Рауля Гонсалеса на пост главного тренера "Кастильи".

41-летний испанец будет руководить "Кастильей" в сезоне-2019/20. Ранее специалист возглавлял молодёжную команду "сливочных".

В следующей кампании "Кастилья" будет выступать в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании.

Рауль провёл почти всю карьеру профессионального футболиста в "Реале", за который он выступал с 1994 по 2010 год. После ухода из мадридского клуба надающий играл за "Шальке-04", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". Испанец завершил карьеру в 2015 году.