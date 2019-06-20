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"По стопам Зидана": Рауль возглавил резервную команду Реала
21:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мадридский "Реал" объявил о назначении Рауля Гонсалеса на пост главного тренера "Кастильи".

41-летний испанец будет руководить "Кастильей" в сезоне-2019/20. Ранее специалист возглавлял молодёжную команду "сливочных".

В следующей кампании "Кастилья" будет выступать в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании.

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Рауль провёл почти всю карьеру профессионального футболиста в "Реале", за который он выступал с 1994 по 2010 год. После ухода из мадридского клуба надающий играл за "Шальке-04", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". Испанец завершил карьеру в 2015 году.

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ФК Реал, Рауль, Футбол, Новости футбола.
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