Де Лигт может присоединится к команде Роналду

Новости спорта: Защитник Аякса Матейс де Лигт может перейти в Ювентус.

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста. По сведениям De Telegraaf, переход оценивается в размере € 70 млн, а зарплата голландца составит € 20 млн в год.

Напомним, что ранее де Лигт отказался перейти в испанскую«Барселону».

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.