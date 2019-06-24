Лидер Кристал Пэлас близок к переходу в Арсенал

Новости спорта: Руководство лондонского Арсенала готовит сумасшедшие деньги за Уилфрида Заа.

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа вскоре может перебраться в «Арсенал».

Как сообщает The Sun, 26-летний ивуариец является главной трансферной целью «канониров». Клуб готов заплатить за игрока 55 млн фунтов.

Отмечается, что для осуществления трансфера «Арсеналу» придется включить в сделку одного из своих футболистов, поскольку клуб ограничен в средствах из-за непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона.

В сезоне 2018/19 Заа провел 36 матчей за «Кристал Пэлас», забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.