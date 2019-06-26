Сегодня Александрия сыграет против немецкого Юрдингена

Новости спорта: Сегодня футболисты Александрии проведут первый из пяти запланированных спаррингов на учебно-тренировочном сборе в Нидерландах.

Первый контрольный поединок из запланированных пяти состоится 26 июня против футбольного клуба “Юрдинген” и начнется в 19.00. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Александрия”.

Игра состоится на футбольном поле спортивного клуба “Ирене” из города Тегелен, где разместился тренировочный лагерь александрийцев.

24 июня команда футбольного клуба “Александрия” провела первую тренировку на сборе в Нидерландах, который проходит в городе Тегелен. Занятие носило втягивающий характер, игроки адаптировались после путешествия.