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Сегодня Александрия сыграет против немецкого Юрдингена

Сегодня Александрия сыграет против немецкого Юрдингена
16:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Сегодня футболисты Александрии проведут первый из пяти запланированных спаррингов на учебно-тренировочном сборе в Нидерландах.

Первый контрольный поединок из запланированных пяти состоится 26 июня против футбольного клуба “Юрдинген” и начнется в 19.00. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Александрия”.

Игра состоится на футбольном поле спортивного клуба “Ирене” из города Тегелен, где разместился тренировочный лагерь александрийцев.

Новичок Динамо Кадири провел первую тренировку с командой (Видео)

24 июня команда футбольного клуба “Александрия” провела первую тренировку на сборе в Нидерландах, который проходит в городе Тегелен. Занятие носило втягивающий характер, игроки адаптировались после путешествия.

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Футбол, Видео, ФК Александрия, Новости футбола.
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