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Среда, 26.06.2019
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13 лет назад Украина обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ (Видео)

13 лет назад Украина обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В серии послематчевых пенальти главным героем встречи стал Александр Шовковский.

В этот день, 26 июня, в далеком 2006 году состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Украины и Швейцарии.

Основное время поединка, а также два экстра-тайма, завершились со счетом 0:0. Зато в серии пенальти победу одержали подопечные Олега Блохина.

Примечательно, что легендарный украинский вратарь Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча с пенальти в той встрече - никто из троих швейцарцев не сумел поразить ворота СаШо.

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Предлагаем еще раз посмотреть видео победной серии пенальти, благодаря которой Украина сумела выйти в четвертьфинал Чемпионата мира-2006.

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Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Видео, Новости футбола, Украина - Швейцария, ЧМ-2006.
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