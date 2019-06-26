13 лет назад Украина обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ (Видео)

Новости спорта: В серии послематчевых пенальти главным героем встречи стал Александр Шовковский.

В этот день, 26 июня, в далеком 2006 году состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Украины и Швейцарии.

Основное время поединка, а также два экстра-тайма, завершились со счетом 0:0. Зато в серии пенальти победу одержали подопечные Олега Блохина.

Примечательно, что легендарный украинский вратарь Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча с пенальти в той встрече - никто из троих швейцарцев не сумел поразить ворота СаШо.

Предлагаем еще раз посмотреть видео победной серии пенальти, благодаря которой Украина сумела выйти в четвертьфинал Чемпионата мира-2006.