Шахтер обыграл Лудогорец в первом матче под руководством Каштру

Новости спорта: "Шахтер"добыл победу в первом спарринге на тренировочном сборе в немецком Грассау.

Чемпион Украины обыграл чемпиона Болгарии - "Лудогорец" 3:0.

"Шахтер" обыграл болгарский "Лудогорец" 3:0 в первом спарринге на сборе в немецком Грассау. В первом тайме за "горняков" забивали Тете и Алан Патрик. После перерыва отличился Сикан.

"Шахтер" сыграл первый матч под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.

Победный дебют Луиша Каштру в «Шахтере»!



⚽⚽⚽ Голы Тете, Патрика и Сикана – в полном обзоре товарищеского матча с «Лудогорцем».https://t.co/cxbog1KyWS pic.twitter.com/mqnnKNcVLv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 26 июня 2019 г.

Следующий контрольный матч на сборе в Грассау "Шахтер" сыграет 30 июня. Соперник - другой болгарский клуб ЦСКА (София). Начало игры - 12:00.