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Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в полуфинал Копа Америки

Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в полуфинал Копа Америки
08:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный фаворит Копа Америка едва не опозорился перед своими болельщиками, но смог выйти в полуфинал.

В рамках Копа Америки-2019 в первом четвертьфинале сборная Бразилии победила Парагвай на стадионе Арена ду Гремио в Порту-Алегри. Судьей матча оказался чилиец Роберто Тобар.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Отметим, что на 54-й минуте поединка рефери показал на 11-метровую точку в ворота Фернандеса, но после просмотра VAR поменял наказание на штрафной удар и красную карточку для парагвайца Бальбуэна.

В рамках серии пенальти бразильцы оказались лучше: у парагвайцев сначала не забил центрбек Гомес, Алиссон потащил. Затем у бразильцев промахнулся Фирмино, однако в следующем ударе Дерлис Гонсалес также промахнулся, а решающий 11-метровый исполнил Габриэль Жезус.

Таким образом, "селесао" в полуфинале сыграют с победителем пары Аргентина-Венесуэла.

Бразилия – Парагвай 0:0

Серия пенальти: Гомес (0:0, вратарь), Виллиан (1:0), Альмирон (1:1), Маркиньос (2:1), Вальдес (2:2), Коутиньо (3:2), Рохас (3:3), Фирмино (3:3, мимо), Дерлис Гонсалес (3:3, мимо), Жезус (4:3).

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес (Пакета 83), Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис (Алекс Сандро 46) – Аллан (Виллиан 71), Артур – Эвертон, Коутиньо, Габриэл Жезус – Фирмино

Парагвай: Фернандес – Пирис, Гомес, Бальбуэна, Алонсо – Арсамендия (Вальдес 60), Санчес (Эскобар 78), Ортис, Перес (Рохас 74) – Альмирон – Дерлис Гонсалес

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Сборная Бразилии, Сборная Парагвая, Футбол, Новости футбола, Копа Америка.
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