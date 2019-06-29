Буффон хочет побить рекорд Мальдини

Новости спорта: Голкипер Джанлуиджи Буффон не намерен возвращаться в свой бывший клуб без условий.

Как сообщает АS, голкипер Джанлуиджи Буффон, который прошедший год провел в ПСЖ, очень близок к тому, чтобы вернуться в Ювентус, цвета которого он защищал в течении 17 лет.

По данным источника, 41-летний футболист поставил условие туринцам, следовательно которому он должен провести минимум восемь матчей в Серии А.

Отмечается, что Буффон тем самым хочет побить рекорд по количеству поединков в чемпионате Италии, который принадлежит Пауло Мальдини.

Экс-защитник Милана провел в Серии А 647 встреч, Буффон — 640. На третьем месте расположился экс-форвард Ромы Франческо Тотти, на счету которого 619 матчей.

Ранее сообщалось, что вратарь в Ювентусе будет получать полтора миллиона евро в год плюс бонусы.