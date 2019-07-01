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Касильяс вернулся к тренировкам с Порту после сердечного приступа

Касильяс вернулся к тренировкам с Порту после сердечного приступа
15:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Напомним, что два месяца назад у голкипера случился сердечный приступ.

Легендарный голкипер Икер Касильяс, похоже, снова в строю и готов к покорению новых вершин.

Испанский вратарь на своей странице в твиттере разместил фото, которое подписал: "Вернуться к работе. Первый день".

Напомним, что два месяца назад у голкипера случился сердечный приступ. Источники сообщали, что страж ворот будет вынужден даже завершить карьеру, однако, похоже, всё обошлось.

В "Порту" подтвердили, что хотят сохранить Касильяса в качестве своего вратаря на долгосрочной основе и уже сделали ему предложение.

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ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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