Касильяс вернулся к тренировкам с Порту после сердечного приступа

Новости спорта: Напомним, что два месяца назад у голкипера случился сердечный приступ.

Легендарный голкипер Икер Касильяс, похоже, снова в строю и готов к покорению новых вершин.

Испанский вратарь на своей странице в твиттере разместил фото, которое подписал: "Вернуться к работе. Первый день".

Напомним, что два месяца назад у голкипера случился сердечный приступ. Источники сообщали, что страж ворот будет вынужден даже завершить карьеру, однако, похоже, всё обошлось.

В "Порту" подтвердили, что хотят сохранить Касильяса в качестве своего вратаря на долгосрочной основе и уже сделали ему предложение.