Манчестер Сити вернет из ПСВ конкурента для Зинченко

Новости спорта: Манчестерский клуб хочет усилиться испанским защитником.

Sky Sports утверждает, что «Манчестер Сити» возвращает в свой состав левого защитника Анхелиньо, которого год назад клуб продал ПСВ.

У английского клуба есть право обратного выкупа контракта 22-летнего игрока за 5,3 миллиона фунтов, и «Сити» намерен воспользоваться этой возможностью. Испанец в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Анхелиньо в минувшем сезоне провел 43 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб не намерен подписывать дорогостоящих новичков на левый фланг обороны, где будут конкурировать Бенжамен Менди и украинец Александр Зинченко.