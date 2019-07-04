Скачать
Четверг, 04.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Манчестер Сити вернет из ПСВ конкурента для Зинченко

Манчестер Сити вернет из ПСВ конкурента для Зинченко
01:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Манчестерский клуб хочет усилиться испанским защитником.

Sky Sports утверждает, что «Манчестер Сити» возвращает в свой состав левого защитника Анхелиньо, которого год назад клуб продал ПСВ.

У английского клуба есть право обратного выкупа контракта 22-летнего игрока за 5,3 миллиона фунтов, и «Сити» намерен воспользоваться этой возможностью. Испанец в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Анхелиньо в минувшем сезоне провел 43 матча и забил 1 гол.

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб не намерен подписывать дорогостоящих новичков на левый фланг обороны, где будут конкурировать Бенжамен Менди и украинец Александр Зинченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, Футбол, Новости футбола, Анхелиньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
03 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
04 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
05 Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь