Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Новости спорта: Перуанская команда отправила в ворота соперников три безответных мяча.

В четверг, 4-го июля, в бразильском Порту-Алегри состоялся второй полуфинальный матч Кубка Америки по футболу, в котором встречались сборные Чили и Перу.

Несмотря на то, что букмекеры считали фаворитами именно чилийцев, перуанская команда продемонстрировала качественный футбол. Уже на 18-й минуте номинальным гостям удалось открыть счет — после навеса с правого фланга Каррильо удачно сбросил мяч на Флореса, который без раздумий расстрелял ворота. На 38-й минуте сборная Перу удвоила преимущество благодаря ошибке голкипера чилийцев Ариаса, который необдуманно вышел из ворот.

Во втором тайме сборная Чили попыталась переломить ход поединка, заперев соперника в штрафной, но перуанцы выдержали штурм. Несколько раз свою команду серьезно выручил голкипер Гальесе. А на 90-й минуте Герреро воспользовался ошибкой обороны соперника, выскочил на свидание с голкипером и сделал счет 3:0, окончательно сняв все вопросы в матче.

На последней добавленной ко второму тайму минуте арбитр назначил пенальти в ворота Перу, но Варгас, бивший «паненкой», фактически отдал мяч в руки вратарю.

В финале Кубка Америки сборная Перу сыграет с национальной командой Бразилии. Соперники уже встречались на групповом этапе соревнований, и тогда Бразилия легко разгромила Перу со счетом 5:0. Поединок состоится в воскресенье, 7-го июля, на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кубок Америки. Полуфинал

Чили — Перу — 0:3

Голы: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90

Чили: Арьяс, Босежур, Исла, Марипан (Кастильо, 89), Фуэнсалида (Сагаль, 46), Арангис, Санчес, Пульгар, Варгас, Видаль, Медель.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано, Тапия, Куэва (Бальон, 80), Йотун, Каррильо (Поло, 71), Флорес (Гонсалес, 50), Герреро.