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Моуринью отказался от предложения из Китая

Моуринью отказался от предложения из Китая
10:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Португалец Жозе Моуринью все еще остается без тренерской работы.

Как сообщает Guardian, экс-главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отказался от возможности возглавить китайский Гуанчжоу Эвергранд.

По данным источника, португальский специалист не стал переезжать в Азию по семейным обстоятельствам. Также Моуринью мог получить работу советника по развитию футбола в Китае.

Ранее менеджер заявлял, что не исключает своего возвращения в Италию, где работал во главе миланского Интера с 2008 по 2010 год.

Моуринью поспособствовал трансферу Соболя в Брюгге

Кроме того, Моуринью отреагировал на слухи о том, что он может возглавить Ньюкасл, который ранее покинул Рафаэль Бенитес.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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