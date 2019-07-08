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Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим

Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим
20:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Новичок УПЛ пополнил свой состав легионером.

Днепр-1 подписал однолетний контракт с канадским нападающим Арамисом Кузиным, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний игрок родился в Торонто, и является сыном известного украинского баскетболиста Игоря Кузина. До 2018 года Арамис Кузин выступал в США, пока не пополнил состав Оболони-Бровар.

В прошлом сезоне в составе Пивоваров Арамис Кузин отыграл 20 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. По итогам минувшего розыгрыша Первой Лиги канадец расторг контракт с Оболонью-Бровар по взаимному согласию.

Ранее СК Днепр-1 взял в аренду двух игроков Динамо — полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу. Также новичок УПЛ подписал хавбека Александра Кобахидзе, и может заключить контракт с экс-защитником Карпат, Днепра и Металлиста Папой Гуйе.

В прошлом матче на тренировочных сборах Днепр-1 сыграл вничью с Ингульцом (1:1). Ранее в спаррингах команда Михайленко сыграла вничью с Зарей (1:1) и проиграла Горняку из Кривого Рога (1:2).

По итогам сезона 2018/19 СК Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в элитный украинский дивизион. Новый сезон команда Дмитрия Михайленко начнет 31 июля, когда дома в первом туре УПЛ будет принимать Олимпик.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, ФК Днепр-1.
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