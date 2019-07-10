ПСЖ уже нашел замену Неймару

Новости спорта: Парижский клуб нацелился на 24-летнего форварда «Лилля» Пепе.

24-летний ивуарийский нападающий «Лилля» Николя Пепе (на фото слева) может перейти в ПСЖ этим летом.

Парижский клуб видит в Пепе замену 27-летнему бразильскому форварду Неймару, который готов вернуться в «Барселону». Ранее Неймар пропустил тренировку команды, а новый спортивный директор клуба Леонардо заявил, что ПСЖ готов продать футболиста.

В минувшем сезоне Пепе провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Николя оценивается в €65 миллионов. Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до лета 2022-го года.