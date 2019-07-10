Скачать
Среда, 10.07.2019
Вернидуб отказался работать в России
Вернидуб отказался работать в России
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

ПСЖ уже нашел замену Неймару

ПСЖ уже нашел замену Неймару
08:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Парижский клуб нацелился на 24-летнего форварда «Лилля» Пепе.

24-летний ивуарийский нападающий «Лилля» Николя Пепе (на фото слева) может перейти в ПСЖ этим летом.

Парижский клуб видит в Пепе замену 27-летнему бразильскому форварду Неймару, который готов вернуться в «Барселону». Ранее Неймар пропустил тренировку команды, а новый спортивный директор клуба Леонардо заявил, что ПСЖ готов продать футболиста.

В минувшем сезоне Пепе провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач.

Дом Старриджа обокрали: грабители украли собаку

Ориентировочная стоимость Николя оценивается в €65 миллионов. Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до лета 2022-го года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Николя Пепе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
02 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
03 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
04 Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж
05 Призер Олимпиады спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь