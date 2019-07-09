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Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж

Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж
20:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Астана Григорчука оказалась сильнее Клужа в первом квалификационном раунде ЛЧ.

Казахстанская Астана, которой управляет украинский специалист Роман Григорчук, в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграла румынский Клуж (1:0).

Единственный гол в матче забил 33-летний защитник Евгений Постников.

Астана (Казахстан) — ЧФР Клуж (Румыния) 1:0 (0:0)

Гол: Постников (68)

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Астана: Ненад Эрич, Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Лука Шимунович, Антонио Рукавина, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Роман Муртазаев, Дорин Ротариу.

Запас: Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Роман Григорчук, ФК Астана.
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