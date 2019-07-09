Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж

Казахстанская Астана, которой управляет украинский специалист Роман Григорчук, в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграла румынский Клуж (1:0).
Единственный гол в матче забил 33-летний защитник Евгений Постников.
Астана (Казахстан) — ЧФР Клуж (Румыния) 1:0 (0:0)
Гол: Постников (68)
Астана: Ненад Эрич, Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Лука Шимунович, Антонио Рукавина, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Роман Муртазаев, Дорин Ротариу.
Запас: Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.