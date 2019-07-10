В Динамо прокомментировали отсутствие Цыганкова на матче с Цирлем

Новости спорта: Вингер «Динамо» восстанавливается после микротравмы.

21-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков постепенно возвращается в строй.

Цыганков приступил к беговой работе на сборе в Австрии. На старте тренировочного сбора, после серии проведенных тестов, медицинское обследование выявило у игрока микроповреждение, и потому он работал по индивидуальной программе.

С 9-го июля Виктор приступил к беговой работе и до конца сбора под присмотром врачей продолжит работать вместе с физиотерапевтом по разработанном плану тренировок.