Крауч решил закончить карьеру игрока

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры через свой Twitter.

«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все.

Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время».

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) 12 июля 2019 г.