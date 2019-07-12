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Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)

Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Александр Зинченко вышел из отпуска и прибыл в расположение чемпиона Англии Манчестер Сити.

«Манчестер Сити» уже приступил к предсезонной работе, однако ряд игроков, включая украинца Александра Зинченко, получили дополнительные дни отдыха и только сегодня вернулись в расположение команды.

Ранее сообщалось, полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим номером.

Свой привычный 35-й номер украинец сменил на 11-й, о чем стало известно из фан-шопа Манчестер Сити, который предлагает болельщикам клуба приобрести футболки с уже обновленным номером Зинченко. В прошлом сезоне 11-й номер был свободен, а ранее под ним выступал сербский защитник Александр Коларов.

Зинченко о продлении контракта с Манчестер Сити: Это честь для меня

Во время отпуска украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко повез свою девушку телеведущую Владу Седан в США.

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ФК Ман Сити, Футбол, АПЛ, Сборы, Александр Зинченко.
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