Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)

Новости спорта: Александр Зинченко вышел из отпуска и прибыл в расположение чемпиона Англии Манчестер Сити.

«Манчестер Сити» уже приступил к предсезонной работе, однако ряд игроков, включая украинца Александра Зинченко, получили дополнительные дни отдыха и только сегодня вернулись в расположение команды.

Ранее сообщалось, полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим номером.

Свой привычный 35-й номер украинец сменил на 11-й, о чем стало известно из фан-шопа Манчестер Сити, который предлагает болельщикам клуба приобрести футболки с уже обновленным номером Зинченко. В прошлом сезоне 11-й номер был свободен, а ранее под ним выступал сербский защитник Александр Коларов.

Во время отпуска украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко повез свою девушку телеведущую Владу Седан в США.