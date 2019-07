Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)

«Манчестер Сити» уже приступил к предсезонной работе, однако ряд игроков, включая украинца Александра Зинченко, получили дополнительные дни отдыха и только сегодня вернулись в расположение команды.

Ранее сообщалось, полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим номером.

High for everyone as Zinchenko enters the building!

#mancity pic.twitter.com/Vj0Igyk2St

— Manchester City (@ManCity) 12 июля 2019 г.