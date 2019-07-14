Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

В Египте состоялся первый полуфинальный поединок Кубок африканских наций. Сборная Сенегала сумела переиграть команду Туниса со счетом 1:0 в дополнительное время.
Интересно, что в матче было не забито два пенальти в концовке основного времени игры, по одному на каждую команду. А судьбу встречи решил автогол игрока сборной Туниса на 100-й минуте поединка.
Таким образом, Сенегал вышел в финал Кубка африканских наций. Во втором полуфинале сегодня, 14 июля, сыграют Алжир и Нигерия. Финал турнира запланирован на 19 июля в Каире.
Кубок африканских наций 2019
1/2 финала, 14 июля
19:00. Сенегал – Тунис – 1:0 (д.в.)
Гол: Бронн, 100 (автогол).
Незабитые пенальти: Севе (Сенегал), 81 – Сасси (Тунис), 75.
22:00. Алжир – Нигерия