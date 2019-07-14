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Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций
21:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Во втором полуфинальном поединке сыграют Алжир и Нигерия.

В Египте состоялся первый полуфинальный поединок Кубок африканских наций. Сборная Сенегала сумела переиграть команду Туниса со счетом 1:0 в дополнительное время.

Интересно, что в матче было не забито два пенальти в концовке основного времени игры, по одному на каждую команду. А судьбу встречи решил автогол игрока сборной Туниса на 100-й минуте поединка.

Таким образом, Сенегал вышел в финал Кубка африканских наций. Во втором полуфинале сегодня, 14 июля, сыграют Алжир и Нигерия. Финал турнира запланирован на 19 июля в Каире.

Кубок африканских наций 2019

1/2 финала, 14 июля

19:00. Сенегал – Тунис – 1:0 (д.в.)

Гол: Бронн, 100 (автогол).

Незабитые пенальти: Севе (Сенегал), 81 – Сасси (Тунис), 75.

22:00. Алжир – Нигерия

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Кубок Африканских Наций, Новости спорта, Новости футбола, Сборная Сенегала, КАН 2019.
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