Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

Новости спорта: Во втором полуфинальном поединке сыграют Алжир и Нигерия.

В Египте состоялся первый полуфинальный поединок Кубок африканских наций. Сборная Сенегала сумела переиграть команду Туниса со счетом 1:0 в дополнительное время.

Интересно, что в матче было не забито два пенальти в концовке основного времени игры, по одному на каждую команду. А судьбу встречи решил автогол игрока сборной Туниса на 100-й минуте поединка.

Таким образом, Сенегал вышел в финал Кубка африканских наций. Во втором полуфинале сегодня, 14 июля, сыграют Алжир и Нигерия. Финал турнира запланирован на 19 июля в Каире.

Кубок африканских наций 2019

1/2 финала, 14 июля

19:00. Сенегал – Тунис – 1:0 (д.в.)

Гол: Бронн, 100 (автогол).

Незабитые пенальти: Севе (Сенегал), 81 – Сасси (Тунис), 75.

22:00. Алжир – Нигерия