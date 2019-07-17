Президент УПЛ: То, что работает заграницей, может работать и здесь

Новости спорта: Президент УПЛ Томас Гримм рассказал о нынешних проблемах в украинском футболе.

Почему на матчах Премьер-лиги не становится больше зрителей и что с этим делать, как решить проблему с единым телевизионным пулом рассказал Football.ua президент УПЛ Томас Гримм.

- В апреле прошлого года Вы говорили, что хочется видеть на трибунах больше зрителей. Что для этого делалось и почему зрителей больше не стало?

- Да, это действительно большая проблема Украины. Но это не проблема последнего сезона — такая тенденции продолжается уже несколько лет. Наш футбол в кризисе, на стадионы ходит очень мало людей, но, само собой, мы трудимся в этом направлении. И просим клубы не сидеть сложа руки. Это невероятно важно. Первый маленький прогресс в этом направлении есть – посещаемость хоть и немного, но улучшилась в этом сезоне.

- Какие пять шагов нужно сделать, чтобы увеличить посещаемость чемпионата Украины?

- Конечно же, нужно развивать инфраструктуру и создавать удобства для людей. Болельщикам должно быть приятно ходить на стадион. Мы, в свою очередь, должны повышать качество футбольного продукта. Только тогда мы убедим зрителя, и люди начнут постоянно ходить на стадионы. Это вызов для нас. Мы должны сделать наш продукт настолько привлекательным, насколько это возможно в принципе. Мы хотим, чтобы люди решали пойти не в кино или куда-то еще, а именно на футбольный матч.

- Одна из самых важных тем на данный момент – это единый телепул. Как сейчас обстоят дела в этом вопросе? Как Вы пытаетесь убедить Динамо, Зарю и Днепр-1, которые неоднократно высказывались против телеканалов Футбол 1 и Футбол 2, и голосовали против?

- Мы говорим о системе, которая работает в большинстве профессиональных лиг. Я убежден, что и в Украине может быть единый телетранслятор. То, что работает заграницей, может работать и здесь, не сомневайтесь. У стран, которые перешли к централизованному телепулу, прекрасные показатели. Конечно же, эти показатели добываются не за год и не за два, но динамика очень и очень хорошая.

Единый пул жизненно необходим Украине для развития футбола. Украине нужно использовать стратегии, которые успешно работают во многих европейских чемпионатах. Это я говорю исходя из своего опыта в этой сфере. В конечном итоге я надеюсь, что нам удастся убедить клубы поддержать идею единого телепула. Тем более, что у нашего проекта есть известные сторонники. В середине июля к нам в гости приедет президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который обладает огромным опытом.