Ибрагимович о Зоне 51 (Видео)

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вновь проявил свое острое чувство юмора.

Журналисты Sky Sports спросили у шведа, что он думает насчет военной базы США Зоны 51.

"Что находится в Зоне 51? Наверное, там нет Златана... Да, сто процентов, ведь он – здесь (улыбается).

You have one chance to ask Zlatan Ibrahimovic a question... pic.twitter.com/2J7iQIMtgj

