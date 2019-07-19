Ибрагимович о Зоне 51 (Видео)

Новости спорта: Златан Ибрагимович вновь отжигает в Соединенных Штатах Америки.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вновь проявил свое острое чувство юмора.

Журналисты Sky Sports спросили у шведа, что он думает насчет военной базы США Зоны 51.

"Что находится в Зоне 51? Наверное, там нет Златана... Да, сто процентов, ведь он – здесь (улыбается).

You have one chance to ask Zlatan Ibrahimovic a question... pic.twitter.com/2J7iQIMtgj — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 18, 2019

Может ли Златан туда попасть? Мне туда не надо, у меня своя Зона 51", - подытожил Ибрагимович.

Отметим, что Зона 51 - это военная база на которой, по некоторым данным, тестируются различные системы вооружения и воздухоплавания. Воздушное сообщение над ней запрещено.

Интересно, что правительство Штатов долгое время не признавали существования данного объекта, сделав ее предметом различных конспирологических теорий, в частности о НЛО.