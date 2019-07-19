Скачать
Пятница, 19.07.2019
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Винисиус и Родриго заявлены за резервную команду Реала
Винисиус и Родриго заявлены за резервную команду Реала
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

Ибрагимович о Зоне 51 (Видео)

Ибрагимович о Зоне 51 (Видео)
04:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Златан Ибрагимович вновь отжигает в Соединенных Штатах Америки.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вновь проявил свое острое чувство юмора.

Журналисты Sky Sports спросили у шведа, что он думает насчет военной базы США Зоны 51.

"Что находится в Зоне 51? Наверное, там нет Златана... Да, сто процентов, ведь он – здесь (улыбается).

Может ли Златан туда попасть? Мне туда не надо, у меня своя Зона 51", - подытожил Ибрагимович.

Ибрагимович признан лучшим игроком в MLS в 2019 году

Отметим, что Зона 51 - это военная база на которой, по некоторым данным, тестируются различные системы вооружения и воздухоплавания. Воздушное сообщение над ней запрещено.

Интересно, что правительство Штатов долгое время не признавали существования данного объекта, сделав ее предметом различных конспирологических теорий, в частности о НЛО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Златан Ибрагимович, Футбол, Видео, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Месси сбрил бороду
05 Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь