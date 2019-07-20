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Атлетико требует у Барселоны еще €80 млн за Гризманна

Атлетико требует у Барселоны еще €80 млн за Гризманна
05:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: "Матрасники" намерены обратиться к Ла Лиге.

Как утверждает Goal.com, мадридский Атлетико продолжает искать рычаги давления на Барселону относительно трансфера Антуана Гризманна.

"Рохибланкос" намерены получить дополнительно 80 млн евро к той сумме, за которую каталонцы выкупили контракт француза, а именно 120 млн евро.

Аргументом "матрасников" является тот факт, что о трансфере Гризманна в Барселону решение было принято до 1 июля, то есть в то время, когда его клаусула составляла 200 млн евро.

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С данной петицией Атлетико намерен обратиться в Ла Лигу, дабы она рассудила клубы.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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